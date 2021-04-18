اتفاقية تعاون بين بيراميدز ومانشستر سيتي لتطوير قطاع الناشئين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

اقترب نادي بيراميدز من إتمام اتفاقه مع نظيره نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، من أجل عمل اتفاقية تعاون فيما يخص قطاع الناشئين وتطويره في المرحلة المقبلة، ووضعه على المسار الصحيح وفي مصاف الأندية الأوروبية العملاقة.

وعلم الخليج 365 أن مجلس إدارة نادي بيراميدز ومالكوه قد أعطوا الضوء الأخضر للمهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي للنادي، لقيادة المفاوضات مع السيد تيكسيكي بيجيرستان مدير شئون كرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي من أجل تطوير قطاع الناشئين بنادي بيراميدز بداية من الموسم المقبل.

ويعتبر النجم الدولي الإسباني السابق أحد أهم المسئولين عن تطوير الكرة في إنجلترا والعالم أجمع ومن ألمع الأسماء في هذا المجال وصاحب رؤية ثاقبة في تطوير قطاعات الناشئين وإخراج العشرات من النجوم الكبار.

ومن المنتظر أن تشمل اتفاقية التعاون والتوأمة العديد من المزايا وتشمل في أهم بنودها إشراف نادي مان سيتي على تطوير العمل داخل قطاع الناشئين وسفر المدربين من بيراميدز للحصول على دورات تدريبية وفترات معايشة من أجل اكتساب مزيد من الخبرات في المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى دورات مكثفة لناشئي بيراميدز بمقر النادي بمدينة مانشستر الانجليزية ومنافسات مشتركة بين الناديين لنفس الفئات العمرية لاختيار أفضل العناصر ومنحها فرصة الانضمام لصفوف العملاق الانجليزي.