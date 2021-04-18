مصدر يكشف لمصراوي.. رسائل تحفيزية لـ"لطفي" وتعليمات لـ"كهربا" قبل لقاء الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

حرص ميشيل يانكون، مدرب حراس النادي الأهلي، على عقد جلسة مع علي لطفي، حارس مرمى، الفريق استعدادا لمباراة الزمالك.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك في التاسعة مساء اليوم الأحد على ملعب استاد القاهرة في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.

ويغيب محمد الشناوي عن المباراة بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وقال المصدر لمصراوي "مدرب الحراس عقد جلسة مع علي لطفي من أجل تحفيزه ومنحه بعض التعليمات لكي يقدم مستوى طيبا خلال المباراة".

وتابع "سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، أيضا عقد جلسة مع محمود كهربا ومنحه بعض التعليمات من أجل ضبط النفس وعدم الرضوخ لأي استفزازات أو افتعال أي مشاكل".

واختتم "رامي ربيعة جاهز لمباراة القمة، كان يعاني من التواء خفيف في الكاحل، لكن الأمور طيبة وهو جاهز للمواجهة".