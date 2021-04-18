معروف يدير مباراة الشبيبة والقطن بكأس الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

عينت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقي لكرة القدم ( كاف)، حكاما من مصر لإدارة المباراة التي يلتقي فيها شبيبة القبائل الجزائري مع مضيفه القطن الكاميروني الأربعاء المقبل ضمن الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثانية من دور مجموعات لكأس الكونفدرالية.

وذكر نادي شبيبة القبائل عبر صفحته على شبكة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي ، إن المباراة سيديرها الحكم محمد معروف عيد منصور، بمساعدة مواطنيه أحمد حسان الدين، ويوسف وحيد يوسف البوساتي، فيما اختير محمد عادل السيد حسين كحكم رابع. على ان يكون سيباليه هيلار، من أفريقيا الوسطى مراقبا للمباراة.

ويتعين على شبيبة القبائل التعادل أو الفوز على القطن إذا ما اراد البقاء في سباق التأهل لدور الثمانية من البطولة.

ويمتلك شبيبة القبائل وصيف المجموعة الثانية ست نقاط متخلفا بثلاث عن القطن المتصدر، ومتقدما بنقطة واحدة عن نهضة بركان المغربي حامل اللقب وصاحب المركز الثالث، فيما خرج نابسا ستارز الزامبي من السباق حيث يتذيل الترتيب بنقطة واحدة.