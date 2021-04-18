النني أساسيًا.. تشكيل أرسنال أمام فولهام في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- من عمر:

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة فولهام بالدوري الإنجليزي الممتاز، والذس شهد تواجد محمد النني.

ويستضيف ملعب الإمارات مباراة الفريقين بالجولة الـ32 من منافسات بريميرليج.

وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:

حراسة المرمى: ماثوي رايان.

خط الدفاع: هيكتور بيليرين، هولدينج، جابرييل، تشاكا

خط الوسط الدفاعي: محمد النني، داني سيبايوس.

خط الوسط الهجومي: ساكا، سميث رو، مارتينلي.

خط الهجوم: ألكسندر لاكازيت.

ويحتل أرسنال المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، بينما يتواجد فولهام في المركز الـ18 برصيد 26 نقطة.