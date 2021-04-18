فيديو | مشاهدة اهداف مباراة ارسنال وفولهام في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو اهداف مباراة ارسنال وفولهام في الدوري الانجليزي، ضمن مباريات اليوم الاحد 18-4-2021، لحساب الجولة 32، والتي يستضيفها ملعب الامارات بالعاصمة الانجليزية لندن.

انتهت نتيجة الشوط الاول بالتعادل السلبي بين الفريقين، وكاد ارسنال ان يُنهي الشوط متقدماً قبل أم تتدخل تقنية الفيديو وتلغي هدف الاسباني “سيبايوس” بداعي التسلل – الدقيقة (40).

وفى الشوط الثاني تقدم فولهام فى نتيجة المباراة عند الدقيقة 59 من ركلة جزاء، سددها بنجاح اللاعب النيجيري “جوش ماجا”.

وأصبح ارسنال مهددًا بعدم التواجد في البطولات الأوروبية الموسم المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ 1995/1996، حيث يقبع في المركز التاسع بجدول الترتيب، وبفارق 7 نقاط عن المركز السابع المؤهل إلى الدوري الأوروبي، و10 نقاط عن المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وأكمل ارسنال 11 مباراة في الدوري الانجليزي، دون تحقيق انتصارين متتاليين، وسيبحث اليوم عن تحطيم هذا الرقم السلبي بالفوز على ضيفه فولهام في ديربي لندن، بعد فوزه في الجولة الماضية على شيفيلد يونايتد.

في المقابل، تعرض نادي فولهام لأربع هزائم متتالية في الدوري الانجليزي، الأمر الذي يجعله مهددًا بالدخول في أطول سلسلة هزائم متتالية منذ هبوطه في موسم 2018/2019، إذا خسر أمام ارسنال اليوم.

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