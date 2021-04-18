بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبيرلني فى الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبيرلني في الدوري الانجليزي، ضمن مباريات اليوم الاحد 18-4-2021، لحساب الجولة 32.

يدخل مانشستر يونايتد مباراة اليوم ضد بيرنلي وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 63 نقطة، جمعهم من 18 فوز، وتسع تعادلات، وتعرض الشياطين الحمر لأربع هزائم.

ويبتعد مانشستر يونايتد عن جاره مانشستر سيتي، الذي يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 11 نقطة، لكن فريق السيتيزنس لعب مباراة أكثر.

ويسعى مانشستر يونايتد لمواصلة سلسلة انتصاراته، حيث حقق الفوز في آخر 4 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام مانشستر سيتي، ووست هام يونايتد، وبرايتون، وتوتنهام، كما أنه يدخل مباراة اليوم منتشيا بالتأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي على حساب غرناطة الإسباني.

ويأمل مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز على بيرنلي اليوم من أجل تقليص الفارق مع مانشستر سيتي إلى 8 نقاط، كذلك توسيع الفارق بينه وبين ليستر سيتي، صاحب المركز الثالث، إلى 10 نقاط مؤقتا.

على الجانب الآخر، يحتل بيرنلي المركز الـ17 في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 33 نقطة، جمعهم الفريق من 8 انتصارات، وتسع تعادلات، بينما تعرض الفريق لـ14 هزيمة.

ويسعى بيرنلي للهروب من شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى في إنجلترا، حيث يفصله 7 نقاط فقط عن فولهام، صاحب المركز الـ18، وهو أول المراكز المؤدية إلى الهبوط.

وخسر بيرنلي أمام ساوثهامبتون ونيوكاسل يونايتد في آخر مباراتين له في الدوري الإنجليزي، لذلك سيحاول التعويض من خلال تحقيق مفاجأة على ملعب الأحلام.

بث مباشر مانشستر يونايتد وبيرلني

تنقل مباراة مانشستر يونايتد وبيرلني على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1، بصوت المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف”، كما تذاع على قناة سكاي سبورتس بريميرليج.

ويُدير لقاء مانشستر يونايتد وبيرلني الحكم الإنجليزي “جوناثان موس”، وتنطلق صافرة بداية المباراة فى تمام الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت جرينتش، على ملعب “أولد ترافورد”.

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