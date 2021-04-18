شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الظاهر السقا: المرتدات سلاح الأهلي أمام الزمالك.. وأخشى على مروان حمدي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف عبد الظاهر السقا، مدافع المنتخب الوطني السابق، عن رؤيته الفنية لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك.
ويلتقي الأهلي مع الزمالك، في التاسعة والنصف من مساء اليوم الأحد، ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الممتاز.
وقال عبد الظاهر السقا، في تصريحات إذاعية «مباراة اليوم صعبة للغاية، في ظل منافسة الفريقين على بطولة الدوري، لذلك كان من الأفضل أن يدير اللقاء طاقم تحكيم أجنبي، لأنه في حال ظهور محمود البنا بشكل غير جيد خلال إدارة اللقاء سيتسبب ذلك في اهتزاز منظومة التحكيم بالكامل«.
وأضاف "البنا عليه أن يفرض شخصيته على المباراة، ونسيان أنها بين القطبين كما أن غياب الجماهير سوف يساعد بشكل كبير على تقليل الضغط على حكم اللقاء".
وتابع "أتوقع أن تشهد المباراة أهداف، لكن المباراة ستكون صارمة وذلك بسبب افتقاد الفريقين وجود دكة بدلاء قوية تستطيع أن تعدل من سير اللقاء"
وأوضح :«الجنوب افريقي بيتسو موسيماني سيكون ذكيا إذا ترك الاستحواذ لنادي الزمالك، واعتمد على الهجمات المرتدة واستغلال سرعات محمد شريف وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر».
وأكمل :«أرى أنه من الأفضل الدفع بمحمد شريف في مركز رأس الحربة بدلا من الكونغولي والتر بوالي، في ظل سرعته وقدرته على القيام بالدور الدفاعي»، مشيرًا :«مشاركة رامي ربيعة في خط الدفاع أفضل من سعد سمير، الذي مازال يفتقد حساسية المباريات بعد عودته من الإصابة بقطع في وتر أكيليس»:
وعن الأفضل لهجوم الزمالك قال :«من الأفضل أن يدفع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك بالدولي التونسي سيف الدين الجزيري في مركز رأس الحربة على حساب مروان حمدي، حيث أخشى على الأخير من توتر علاقته بالجماهير حال عدم ظهوره بشكل جيد".
وواصل "المغربي أشرف بن شرقي ويوسف أوباما يمثلان 60% من قوة نادي الزمالك».
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