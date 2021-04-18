شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الظاهر السقا: المرتدات سلاح الأهلي أمام الزمالك.. وأخشى على مروان حمدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف عبد الظاهر السقا، مدافع المنتخب الوطني السابق، عن رؤيته الفنية لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك، في التاسعة والنصف من مساء اليوم الأحد، ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال عبد الظاهر السقا، في تصريحات إذاعية «مباراة اليوم صعبة للغاية، في ظل منافسة الفريقين على بطولة الدوري، لذلك كان من الأفضل أن يدير اللقاء طاقم تحكيم أجنبي، لأنه في حال ظهور محمود البنا بشكل غير جيد خلال إدارة اللقاء سيتسبب ذلك في اهتزاز منظومة التحكيم بالكامل«.

وأضاف "البنا عليه أن يفرض شخصيته على المباراة، ونسيان أنها بين القطبين كما أن غياب الجماهير سوف يساعد بشكل كبير على تقليل الضغط على حكم اللقاء".

وتابع "أتوقع أن تشهد المباراة أهداف، لكن المباراة ستكون صارمة وذلك بسبب افتقاد الفريقين وجود دكة بدلاء قوية تستطيع أن تعدل من سير اللقاء"

وأوضح :«الجنوب افريقي بيتسو موسيماني سيكون ذكيا إذا ترك الاستحواذ لنادي الزمالك، واعتمد على الهجمات المرتدة واستغلال سرعات محمد شريف وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر».

وأكمل :«أرى أنه من الأفضل الدفع بمحمد شريف في مركز رأس الحربة بدلا من الكونغولي والتر بوالي، في ظل سرعته وقدرته على القيام بالدور الدفاعي»، مشيرًا :«مشاركة رامي ربيعة في خط الدفاع أفضل من سعد سمير، الذي مازال يفتقد حساسية المباريات بعد عودته من الإصابة بقطع في وتر أكيليس»:

وعن الأفضل لهجوم الزمالك قال :«من الأفضل أن يدفع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك بالدولي التونسي سيف الدين الجزيري في مركز رأس الحربة على حساب مروان حمدي، حيث أخشى على الأخير من توتر علاقته بالجماهير حال عدم ظهوره بشكل جيد".

وواصل "المغربي أشرف بن شرقي ويوسف أوباما يمثلان 60% من قوة نادي الزمالك».