شكرا لقرائتكم خبر عن توأمة بين بيراميدز ومانشستر سيتي بقطاع الناشئين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوشك نادي بيراميدز على إتمام اتفاقه مع نظيره نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، من أجل عمل اتفاقية تعاون فيما يخص قطاع الناشئين وتطويره في المرحلة المقبلة، ووضعه على المسار الصحيح وفي مصاف الأندية الأوروبية العملاقة.

وأوضح مصدر لـ«المصري اليوم»: أن مجلس إدارة نادي بيراميدز ومالكوه قد أعطوا الضوء الأخضر للمهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي للنادي، لقيادة المفاوضات مع السيد تيكسيكي بيجيرستان مدير شؤون كرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي من أجل تطوير قطاع الناشئين بنادي بيراميدز بداية من الموسم المقبل.

ومن المتوقع أن تشمل اتفاقية التعاون والتوأمة العديد من المزايا أهمها إشراف نادي مان سيتي على تطوير العمل داخل قطاع الناشئين وحصول مدربي بيراميدز على دورات تدريبية وفترات معايشة من أجل اكتساب مزيد من الخبرات في المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى دورات مكثفة لناشئي بيراميدز بمقر النادي بمدينة مانشستر الإنجليزية ومنافسات مشتركة بين الناديين لنفس الفئات العمرية لاختيار أفضل العناصر ومنحها فرصة الانضمام لصفوف العملاق الإنجليزي.