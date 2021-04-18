شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تطير إلى زامبيا غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغادر بعثة فريق نادي بيراميدز في الثانية من ظهر غد الاثنين، القاهرة في طريقها إلى زامبيا استعدادا لمواجهة نظيره نادي نكانا الزامبي في إطار لقاءات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وتطير البعثة نحو زامبيا على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة نادي بيراميدز لتوفير الوقت والجهد للاعبين، على أن تصل مدينة ندولا في زامبيا التي ستقام فيها المباراة وتحديدا بملعب ليفي موانواسا، مساء.

ويحل بيراميدز ضيفا على نادي نكانا الزامبي في الثالثة عصر يوم الأربعاء المقبل في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية، ويحتاج الفريق للفوز على الفريق الزامبي بملعبه لتأكيد تأهله للدور ربع النهائي من البطولة القارية بغض النظر عن نتيجة مباراة الجولة الأخيرة أمام نامونجو التنزاني.

ومن المنتظر أن يخوض بيراميدز مرانا مساء اليوم على ملعب الدفاع الجوي بعدها يعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني قائمة اللاعبين المسافرين مع الفريق إلى زامبيا لخوض مباراة نكانا.