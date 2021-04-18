شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين يهددون الزمالك أمام الأهلي في القمة 122 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نادي الزمالك، في التاسعة والنصف من مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الممتاز.

مباراة الليلة، لها أهمية خاصة لدي النادي الأهلي، حيث يسعى لتحقيق الفوز على الزمالك، لكي يتصدر مسابقة الدوري، حال نجاحه في تحقيق الفوز في جميع مبارياته المؤجلة.

وسوف يعتمد الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على بعض الأوراق الرابحة في القمة 122، سوف تستعرضهم لكم «المصري اليوم» في السطور التالية:-

محمد مجدي أفشة

يعد صانع الالعاب محمد مجدي أفشة، أحد ابرز الاسلحة التي سيعتمد عليها موسيماني، أمام الزمالك، وذلك في ظل قدرة اللاعب على نقل الفريق من الحالة الدفاعية للهجومية وإحراز الأهداف وصناعته لزملاءه، والتسديد من خارج منطقة الجزاء، وهى أحد الحلول التي سيعتمد عليها الجهاز الفني لإحراز الأهداف.

محمد شريف

مهاجم الأهلي، ضمن الأسلحة الهامة التي سيعتمد عليها الجهاز الفني في مباراة القمة 122، في ظل السرعات الكبيرة التي يمتلكها اللاعب، هو ما سيسبب ازعاج على على مدافعي القلعة البيضاء.

ويعقد موسيماني، آمالا كبيرة على محمد شريف، لهز شباك الزمالك، في ظل حالة التألق التي يعيش عليها اللاعب في الفترة الأخيرة، وإجادته إحراز الأهداف سواء بضربات الرأس أو قدميه.

عمرو السولية

لاعب خط الوسط، ضمن الركائز الاساسية التي سيعتمد عليها الأهلي، في مباراة الليلة، نظرًا للخبرات الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب، وقدرته على استخلاص الكرة من المنافسين، واجادته القيام بالأدوار الدفاعية والهجومية على أكمل وجه.

حسين الشحات

الجناح الأيمن أحد أبرز أسلحة الأهلي خلال لقاء القمة، حيث ينوي الجهاز الفني الدفع باللاعب في التشكيل الأساسي في ظل السرعات الكبيرة التي يمتلكها وهو ما سيشكل خطورة على لاعبي المنافس، خاصة أنه دائمًا ما يتألق في مباريات القمة.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي مباراة اليوم بتشكيل مكون من :-

في حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: أيمن أشرف، رامي ربيعة، بدر بانون، أحمد رمضان بيكهام

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية

وأمامهما الثلاثي: طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات

خط الهجوم: محمد شريف.

ويدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الرابع برصيد 27 نقطة، جمعها من الفوز في 8 مباريات وتعادل في 3 لقاءات ولم يتعرض للهزيمة في أي مباراة، أحرز لاعبوه 23 هدفًا وتلقت شباكه 5 غيرها، ولديه 7 مباريات مؤجلة.