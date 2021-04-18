شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل يوفنتوس لمواجهة أتالانتا.. يشهد غياب كريستيانو رونالدو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أندريا بيرلو، المدير الفني لنادي يوفنتوس تشكيل فريقه لمواجهة أتالانتا، المقرر إقامتها اليوم الأحد، في تمام الثالثة عصرًا، على ملعب جيويس ببيرجامو، في إطار منافسات الجولة الـ31 من عمرالدوري الإيطالي الممتاز.

وشهدت قائمة البيانكونيري غياب كريستيانو رونالدو بعدما أعلن بيرلو خلال المؤتمر الصحفي أنه يعاني من إصابة سيغيب على إثرها عن المباراة، فيما عاد ليوناردو بونوتشي عقب تعافيه من فيروس كورونا.

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وضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: تشيزني، بنسوليو، بوفون.

خط الدفاع: كيليني، دي ليخت، ساندرو، دانيلو، كوادرادو، بونوتشي، ديميرال، فرابوتا.

خط الوسط: آرثر، رامسي، ماكيني، كييزا، رابيو، بنتانكور، كولوسيفسكي.

خط الهجوم: موراتا، ديبالا، كوريا.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 62 نقطة.