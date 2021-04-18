اخبار الرياضه

محمد النني في تشكيل آرسنال لمواجهة فولهام بالدوري الإنجليزي

0 نشر
إيهاب بركات 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد النني في تشكيل آرسنال لمواجهة فولهام بالدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال تشكيل فريقه في مواجهة فولهام، في المباراة التي تجمع الفريقين في الثانية والنصف عصر اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من الممتاز لكرة القدم "بريميرليج".

وشهد التشكيل مشاركة النجم المصري محمد النني في التشكيل الأساسي لهذه المباراة الهامة بالنسبة لفريق آرسنال.

وجاء تشكيل آرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: ريان

الدفاع: شاكا - جابريل - هولدينج - بيليرين

الوسط: سيبايوس - محمد النني

امامهم: مارتينيلي - سميث رو - ساكا

الهجوم: لاكازيت

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا