شكرا لقرائتكم خبر عن محمد النني في تشكيل آرسنال لمواجهة فولهام بالدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال تشكيل فريقه في مواجهة فولهام، في المباراة التي تجمع الفريقين في الثانية والنصف عصر اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج".

وشهد التشكيل مشاركة النجم المصري محمد النني في التشكيل الأساسي لهذه المباراة الهامة بالنسبة لفريق آرسنال.

وجاء تشكيل آرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: ريان

الدفاع: شاكا - جابريل - هولدينج - بيليرين

الوسط: سيبايوس - محمد النني

امامهم: مارتينيلي - سميث رو - ساكا

الهجوم: لاكازيت