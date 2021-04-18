شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفوز على هليوبوليس في دوري كرة الماء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول لرجال كرة الماء بالنادي الأهلي على نظيره هليوبوليس، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس السبت، في المرحلة النهائية من بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة في حمام سباحة النادي الأهلي وشهدت ندية وإثارة بين الفريقين، ولكن استطاع لاعبو الأهلي حسم المباراة لصالحهم بنتيجة (13-11).

وكان هلوبوليس قد حقق الفوز على الأهلي في المواجهة الأولى بنتيجة (9-5)، والتي أقيمت في حمام سباحة نادي هلوبوليس.

وبعد الفوز الذي حققه الأهلي اليوم، سيلجأ الفريقان إلى أداء مباراة فاصلة، لحسم لقب بطولة الدوري، وسيتم تحديد موعدها لاحقًا.

ويرأس جهاز ألعاب الماء بالنادي وائل عزت، ويعاونه محمد فاضل، نائب رئيس الجهاز، ‏ومحمود حسن مدير جهاز كرة الماء، ومدحت فرج، نائب مدير الجهاز، وديان جوفوفيتش، ‏مديرًا فنيًّا، ووليد عزت، المدرب العام، وممدوح منير، مدربًا، وعمرو ممدوح، المدير ‏الإداري، وسامح العشري إداريًّا، وخالد بن عيسى محللًا فنيًّا، وأحمد سمير، إخصائي تأهيل، ‏والحسن محمد طبيبًا.‏