شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل محاضرة أسامة نبيه مع لاعبي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد أسامة نبيه، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق، قبل ساعات من انطلاق مباراة الأهلي «القمة 121».
ويلتقي الزمالك مع الأهلي في التاسعة من مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الممتاز.
وعقد أسامة نبيه، محاضرات نظرية مع اللاعبين حيث قام بتجميع كل خط من خطوط الفريق بشكل منفصل وشرح طريقة لعب فريق الأهلي ومناطق القوة والضعف بين صفوفه ومنح تعليماته بشكل منفرد للاعبين لتحفيزهم والشد من أزرهم.
وأكد المدرب العام للزمالك، للاعبين أن الجهاز الفني يثق في إمكانياتهم وقدرتهم على تحقيق الفوز على المارد الأحمر، مؤكدًا أنهم الأفضل من الناحية الفردية والجماهير.
كما أكد أسامة نبيه، أن الفوز على الأهلي سيكون مفتاح التتويج ببطولة الدوري، التي لا بديل عن الفوز بها من أجل مصالحة جماهير القلعة البيضاء وتعويضهم عن الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات.
ويدخل الزمالك مباراة القمة وهو يحتل صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 33 نقطة جمعها من الفوز في 10 مباريات وتعادل في 3 لقاءات وتعرض للهزيمة في مباراة واحدة أمام غزل المحلة، أحرز لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 6 أهداف، ولديه 4 مباريات مؤجلة.
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