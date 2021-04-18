شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل محاضرة أسامة نبيه مع لاعبي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد أسامة نبيه، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق، قبل ساعات من انطلاق مباراة الأهلي «القمة 121».

ويلتقي الزمالك مع الأهلي في التاسعة من مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الممتاز.

وعقد أسامة نبيه، محاضرات نظرية مع اللاعبين حيث قام بتجميع كل خط من خطوط الفريق بشكل منفصل وشرح طريقة لعب فريق الأهلي ومناطق القوة والضعف بين صفوفه ومنح تعليماته بشكل منفرد للاعبين لتحفيزهم والشد من أزرهم.

وأكد المدرب العام للزمالك، للاعبين أن الجهاز الفني يثق في إمكانياتهم وقدرتهم على تحقيق الفوز على المارد الأحمر، مؤكدًا أنهم الأفضل من الناحية الفردية والجماهير.

كما أكد أسامة نبيه، أن الفوز على الأهلي سيكون مفتاح التتويج ببطولة الدوري، التي لا بديل عن الفوز بها من أجل مصالحة جماهير القلعة البيضاء وتعويضهم عن الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات.

ويدخل الزمالك مباراة القمة وهو يحتل صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 33 نقطة جمعها من الفوز في 10 مباريات وتعادل في 3 لقاءات وتعرض للهزيمة في مباراة واحدة أمام غزل المحلة، أحرز لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 6 أهداف، ولديه 4 مباريات مؤجلة.