شكرا لقرائتكم خبر عن 3 زملكاوية ينتظرون الظهور الأول أمام الأهلي في «القمة 122» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع الأهلي، في التاسعة والنصف من مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الممتاز.

وتعد القمة 122 هي القمة الأولى لبعض لاعبي نادي الزمالك، سوف تستعرضهم لكم «المصري اليوم» في السطور التالية:

مروان حمدي

ينتظر مهاجم نادي الزمالك، المشاركة بشكل أساسي مع الفريق الأبيض أمام الأهلي، في القمة الأولى له منذ انضمامه للفريق في الميركاتو الشتوي الماضي قادمًا من نادي مصر المقاصة.

سيف الدين الجزيري

وتعد القمة 122 هي القمة الأولى للمهاجم التونسي، ويطمح اللاعب في أن يشارك في مباراة اليوم، والظهور بمستوى مميز، لتكون بداية الحقيقية مع النادي الأبيض.

وكان سيف الجزيزي، انضم لصفوف الزمالك في يناير الماضي، قادما من فريق المقاولون العرب، لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة.

حمزة المثلوثي

لم يسبق للظهير الأيمن التونسي، المشاركة في أي مباراة قمة مع نادي الزمالك، ويأمل اللاعب أن تكون مباراة اليوم هي الظهور الأول له في مباريات القمة.

يذكر أن الزمالك يدخل مباراة القمة وهو يحتل صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 33 نقطة جمعها من الفوز في 10 مباريات وتعادل في 3 لقاءات وتعرض للهزيمة في مباراة واحدة أمام غزل المحلة، أحرز لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 6 أهداف، ولديه 4 مباريات مؤجلة.