شكرا لقرائتكم خبر عن 3 زملكاوية ينتظرون الظهور الأول أمام الأهلي في «القمة 122» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع الأهلي، في التاسعة والنصف من مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الممتاز.
وتعد القمة 122 هي القمة الأولى لبعض لاعبي نادي الزمالك، سوف تستعرضهم لكم «المصري اليوم» في السطور التالية:
مروان حمدي
ينتظر مهاجم نادي الزمالك، المشاركة بشكل أساسي مع الفريق الأبيض أمام الأهلي، في القمة الأولى له منذ انضمامه للفريق في الميركاتو الشتوي الماضي قادمًا من نادي مصر المقاصة.
سيف الدين الجزيري
وتعد القمة 122 هي القمة الأولى للمهاجم التونسي، ويطمح اللاعب في أن يشارك في مباراة اليوم، والظهور بمستوى مميز، لتكون بداية الحقيقية مع النادي الأبيض.
وكان سيف الجزيزي، انضم لصفوف الزمالك في يناير الماضي، قادما من فريق المقاولون العرب، لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة.
حمزة المثلوثي
لم يسبق للظهير الأيمن التونسي، المشاركة في أي مباراة قمة مع نادي الزمالك، ويأمل اللاعب أن تكون مباراة اليوم هي الظهور الأول له في مباريات القمة.
يذكر أن الزمالك يدخل مباراة القمة وهو يحتل صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 33 نقطة جمعها من الفوز في 10 مباريات وتعادل في 3 لقاءات وتعرض للهزيمة في مباراة واحدة أمام غزل المحلة، أحرز لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 6 أهداف، ولديه 4 مباريات مؤجلة.
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