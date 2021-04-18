شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يهدد الثنائي الجامايكي في الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد حسام حسن، المدير الفني لزعيم الثغر، جلسة مع الثنائي الجامايكي، في الساعات الماضية في حضور محمد مصيلحي، وهددهما خلالها باستبعادهما نهائيًا من المباريات المقبلة، حال إثارة الفريق أي مشاكل في الفترة المقبلة.

وكان المدير الفني للاتحاد السكندري قرر العفو عن خالد قمر، مهاجم الفريق، وعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية، وذلك بعدما خاض تدريبات المنفردة طوال الفترة الماضية لأسباب فنية.

ويستعد الاتحاد السكندري، لخوض مباراة بيراميدز، المقرر لها 24 إبريل الجاري، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

يُذكر أن الاتحاد السكندرى يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدورى برصيد 28 نقطة، جمعها من الفوز في 8 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وتعرض للهزيمة في 5 مباريات، وأحرز لاعبوه 22 هدفًا، وتلقت شباكه 20 غيرها.