حسام حسن يهدد الثنائي الجامايكي في الاتحاد السكندري

شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يهدد الثنائي الجامايكي في الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد حسام حسن، المدير الفني لزعيم الثغر، جلسة مع الثنائي الجامايكي، في الساعات الماضية في حضور محمد مصيلحي، وهددهما خلالها باستبعادهما نهائيًا من المباريات المقبلة، حال إثارة الفريق أي مشاكل في الفترة المقبلة.
وكان المدير الفني للاتحاد السكندري قرر العفو عن خالد قمر، مهاجم الفريق، وعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية، وذلك بعدما خاض تدريبات المنفردة طوال الفترة الماضية لأسباب فنية.
ويستعد الاتحاد السكندري، لخوض مباراة بيراميدز، المقرر لها 24 إبريل الجاري، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
يُذكر أن الاتحاد السكندرى يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدورى برصيد 28 نقطة، جمعها من الفوز في 8 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وتعرض للهزيمة في 5 مباريات، وأحرز لاعبوه 22 هدفًا، وتلقت شباكه 20 غيرها.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
185,922
-
تعافي
143,575
-
وفيات
10,954