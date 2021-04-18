شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات الأهلي يفوز على هليوبوليس في كرة السلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لسيدات كرة السلة بالنادي الأهلي الفوز على فريق هليوبوليس، في المباراة الثانية بين الفريقين في الدور نصف النهائي من بطولة دوري السوبر، الذي يقام بنظام «best of 3»

وأقيمت المباراة على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، وشهدت أداءً قويًا من جانب الفريقين، إلا أنها انتهت لصالح سيدات الأهلي بنتيجة (65-62).

وكانت المباراة الأولى بين الفريقين قد شهدت خسارة فريق سيدات سلة الأهلي بنتيجة (66-76)، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر.

بينما حقق فريق رجال كرة السلة بالنادي الأهلي فوزًا ثمينًا على حساب فريق سبورتينج بنتيجة (48-36)، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت على صالة الأمير عبدالله فيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر للمحترفين.