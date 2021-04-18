شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية مكثفة لتأمين لقاء القمة بين الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي والزمالك، التاسعة والنصف مساء الأحد، على استاد القاهرة الدولى، في إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع في مسابقة الدوري المصري.

تم تشكيل غرفة عمليات من الأطقم الأمنية التابعة للأفريقية للأمن والحراسة لتشديد الاجراءات الأمنية والتي من المنتظر أن تشهد تأمين محيط استاد القاهرة ومحيط ملعب المباراة والمدرجات والمقصورة الرئيسية وغرف تغيير الملابس وملاعب التدريب وقاعة المؤتمرات الصحفية، كما تم تشكيل فريق أمني على أعلى مستوى لحماية طاقم التحكيم الذي سيدير المباراة.

كما دفعت الإفريقية بوحدة مدربة من كلاب الحراسة للاستعانة بها في تفتيش السيارات وإحكام السيطرة الأمنية على مجريات الأحداث يوم المباراة.

وأجرى فريق التأمين عمليات التدريب ورفع الكفاءة بهدف الوصول لأعلى معدلات الأداء أثناء فترة إقامة المباراة.