شكرا لقرائتكم خبر عن دروموند وشرودر يقودان ليكرز لعبور جاز بعد وقت إضافي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لوس أنجليس - رويترز

عاد لوس أنجليس ليكرز إلى طريق الانتصارات بالفوز 127-115 بعد وقت إضافي على يوتا جاز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وعزز ليكرز سجله هذا الموسم إلى 4-1 في المباريات التي وصل فيها إلى وقت إضافي، مقابل ثلاث هزائم متتالية لجاز هذا العام.

وتصدر أندريه دروموند، العائد إلى التشكيلة الأساسية بعد التعافي من إصابة في القدم، قائمة مسجلي النقاط في ليكرز برصيد 27 نقطة، كما استحوذ على ثماني كرات مرتدة.

وأضاف دينيس شرودر 25 نقطة ومرر ثماني كرات حاسمة، فيما سجل زميله كنتافيوس كالدويل-بوب 25 نقطة أيضاً، منها خمس رميات ثلاثية.

وعانى كالدويل-بوب في وقت لاحق من إصابة في ساقه اليمنى وخرج من الملعب واتجه إلى غرفة اللاعبين.

وتألق جوردان كلاركسون لاعب جاز ضد فريقه السابق وسجل 27 نقطة، بينما أضاف زميله إرسان إلياسوفا 20 نقطة منها ست رميات ثلاثية لكنه خرج من الملعب بسبب الأخطاء الشخصية في الوقت الإضافي.

وأنهى جاز المباراة بتسجيل 23 من 59 رمية ثلاثية، وهذه المرة 15 هذا الموسم التي يسجل فيها الفريق 20 رمية ثلاثية أو أكثر.

وتبادل الفريقان التقدم 25 مرة، وتقدم ليكرز بفارق 13 نقطة في الربع الأخير قبل أن يسجل جاز 15 نقطة متتالية ويتفوق 100-98.

لكن بعد التعادل في نهاية الوقت الأصلي، فرض ليكرز سيطرته وتفوق 17-5 في الوقت الإضافي ليخرج منتصراً، قبل أن يلتقي الفريقان مجدداً يوم الاثنين.