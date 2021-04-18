الوحدة ينفرد بصدارة المجموعة الثانية لكأس نائب رئيس الدولة للسلة

دبي: مسعد عبد الوهاب

انفرد الوحدة بصدارة مجموعته الثانية في كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة، بعد فوزه على الظفرة بنتيجة 87-83، في المباراة التي جمعتهما على صالة نادي بني ياس لحساب الجولة الرابعة قبل الختامية للدور التمهيدي للبطولة، ونجح «العنابي» في فض الاشتباك على الصدارة في المجموعة الثانية، التي شهدت أيضاً فوز بني ياس على العين 58-45، على صالة نادي الجزيرة.

وفي المجموعة الأولى، استعاد شباب الأهلي نغمة الانتصارات بفوزه على النصر 76-73، في المباراة التي جمعتهما على صالة نادي الوصل، كما شهدت صالة نادي الشارقة تسجيل الوصل انتصاره الأول في البطولة، بفوزه على البطائح بنتيجة 83-79.

وبنتائج الجولة، اعتلى الوحدة صدارة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة 6 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن ملاحقيه الظفرة وبني ياس اللذين تشاركا المركز الثاني، وحل الجزيرة المرتاح في هذه الجولة رابعاً برصيد 4 نقاط، فيما ودع العين الذي خسر جميع مبارياته البطولة من دورها التمهيدي، بإنهاء منافساته في المركز الخامس والأخير برصيد 4 نقاط.

وعلى صعيد المجموعة الأولى، تقدم شباب الأهلي إلى الوصافة برصيد 5 نقاط، متأخراً بفارق النقطة عن الشارقة المتصدر والمرتاح في هذه الجولة، فيما أصبحت حظوظ البطائح ضعيفة في بلوغ الدور ربع النهائي، بعد أن أنهى مبارياته في الدور التمهيدي فيى المركز الثالث برصيد 5 نقاط، بفارق النقطة عن النصر والوصل المتشاركين في المركز الأخير «مع مباراة أقل».

وفي مباراة متقاربة المستوى انتهى ربعها الأولى بالتعادل «20-20»، فرط الظفرة بفرصة إنهاء الربع الثاني متفوقاً بفارق 10 نقاط بواقع «25-15»، بعد شوط ثان قلص من خلاله الوحدة الفارق وحسم فوزه بالمباراة بنيل لاعبيه الأفضلية بنتيجتي الربعين الثالث والرابع بواقع «27-12 و25-23».

وفي سيناريو مشابه، أنهى فريقا شباب الأهلي والنصر الربع الأول بالتعادل «24-24»، ثم تمكن «العميد» من نيل الأفضلية بنتيجة الربع الثاني «20-12»، قبل أن يسيطر «الفرسان»على مجريات الشوط الثاني ويحقق الفوز بالمباراة بنيله الأفضلية بنتيجتي الربعين الثالث والرابع بواقع «19-14 و21-15».

وحسم بني ياس فوزه على العين، بنيل لاعبي «السماوي» الأفضلية في الربعين الأول والثاني ومن ثم الثالث بواقع «16-9 و13-9 و15-11»، فيما فشل العين في العودة بنتيجة المباراة رغم نيل لاعبيه الأفضلية في الربع الرابع والأخير بواقع «16-14».

وأحيا الوصل آماله ببلوغ ربع النهائي، عقب فوزه الصعب على البطائح، في لقاء انتهى ربعيه الأول والثالث لصالح «الإمبراطور» بواقع «21-16 و23-21»، واكتفى الطرفان بالتعادل في الربع الثاني «19-19»، ولم ينجح البطائح في العودة بنتيجة المباراة في الربع الرابع رغم نيله الأفضلية بنتيجته «23-20».