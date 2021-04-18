شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية بناء الأجسام تنظم دورة المستوى السادس وتعتمد برنامج المرحلة المقبلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنظم أكاديمية IFBB الدولية لبناء الأجسام واللياقة البدنية في دبي دورة المستوى السادس لصقل المدربين والمهتمين برياضة بناء الأجسام واللياقة البدنية على مستوى الشرق الأوسط، وذلك أيام 22 و23 و24 إبريل الجاري «عن ُبعد» ومن خلال برنامج زووم للواقع الافتراضي لكافة المشاركين في الدورة، التي يقودها المحاضر الدولي وكبير المحاضرين بالأكاديمية وليد عبدالكريم.

وكان العقيد عبد الكريم سعيد رئيس الأكاديمية حدد المحاور الرئيسية للدورة التي تعد واحدة من أهم مستويات رحلة الحصول على الماجستير في بناء الأجسام واللياقة البدنية المعتمد من قبل الاتحاد الدولي في أكثر من 202 دولة على مستوى العالم، والتي تتضمن شرح مبادئ التدريب، فسيولوجية التمارين، وظائف الجهاز العضلي، ودور القلب والأوعية الدموية في بناء جسم رياضي متناسق.

من جانب آخر، كانت إدارة الأكاديمية اعتمدت برنامج دورات المرحلة المقبلة، من خلال دورة المستوى السادس أيام 22 و23 و24 إبريل الجاري، ثم دورة المستوى الرابع يومي 28، و29 مايو المقبل، ودورة التغذية أيام 3 و4 و5 يونيو المقبل، ودورة المستوى السابع يومي 25 و26 يونيو المقبل أيضاً.

وناشد العقيد عبد الكريم سعيد رئيس الأكاديمية جميع الراغبين في المشاركة في الدورات المعتمدة ضرورة اللحاق بالتسجيل المبكر في الدورات حتى يتسنى للقائمين على شؤون التنظيم في الأكاديمية إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالتسجيل والتنسيق مع الاتحاد الدولي وإنهاء كافة المحاور الخاصة بكل دورة.