4 مباريات الاثنين في ربع نهائي الفئة البرونزية للبادل تنس في دورة ند الشبا الرياضية

تتواصل لليوم السادس منافسات بطولة البادل تنس، ضمن فعاليات النسخة الثامنة من «دورة ند الشبا الرياضية» التي تقام سنوياً في رمضان المبارك بمجمع ند الشبا الرياضي، وتستمر منافساتها حتى 29 أبريل الجاري وفق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المعتمدة لجميع المنافسات.

وتقام الاثنين، 4 مباريات ضمن الدور ربع النهائي للفئة البرونزية، حيث يلتقي في المباراة الأولى في الساعة التاسعة مساء على الملعب رقم 3، الثنائي المكون من توماس بينارويا، وحازم شيش، مع عمر محمد عبد الكريم، وراشد عادل أهلي، تعقبها مباراة تجمع الثنائي خالد الكمالي وعبدالله القاسم مع الفائز في مباراة فرحان هودا، وحميد غانم مع جين كريستوف وفيليب داوسيت، وفي المباراة الثانية التي تنطلق في التاسعة مساء على الملعب رقم 4، يلتقي الثنائي المكون من علي محمد أهلي وحمد إسماعيل أهلي مع خوردي بيربينا وايجناسيو باروزو، تعقبها مباراة مثيرة تجمع لويس كوبو وسلفادور ميدينا مع الفائز من مباراة الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وعبد الرزاق أحمد مع بطي السويدي ومحمد الشامسي.

وأقيمت مساء أمس 4 مباريات في مسابقة البادل تنس، حيث فاز الثنائي المكون من سعيد المري وكلاوديو بوباديلا، على خافيير مولينا وأوسكار ليفا بمجموعتين دون رد، بواقع 6-2 و6-3، في مباراة جاءت قوية وأظهر خلالها المري وبوباديلا مستويات عالية واستعداداتهما الجيدة للبطولة، ولحساب الفئة نفسها، فاز الثنائي المكون من كريستيان دونيت وأندريه ديلمار على الثنائي المكون من روك باليستر ودانيال دوران بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-3.

وضمن منافسات الفئة البرونزية (رجال)، نجح عمر محمد عبد الكريم وراشد عادل أهلي في حجز بطاقة العبور إلى الدور الثاني على حساب محمد أحمد الشيخ وعمر نبيل قرقاش وفي المباراة الثاني فاز الثنائي المكون من خوردي بيربينا وأيجناسيو باروزو على الشقيقين خلفان وخالد جمعة بلهول، بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-3.

وأثنى جميع المشاركين من مختلف الجنسيات على حسن تنظيم المنافسات في أجواء احترازية وبروتوكولات دقيقة شملت جميع التفاصيل، مما منح المشاركين شعوراً بالراحة والثقة ومكنهم من التركيز على خوض المنافسات الفنية وتقديم أفضل مستوى لهم وهم مطمئنون لسلامتهم واهتمام اللجنة المنظمة للبطولة بكل التفاصيل، وتوفير الكادر المؤهل للقيام بهذا الدور المهم.

وأقيمت مساء أمس 6 مباريات على الملعبين رقم 3 و4 اثنتان، ضمن الفئة البرونزية للسيدات، واثنتان ضمن الفئة الذهبية للرجال، واثنتان ضمن الفئة البرونزية للرجال.

الثلاثاء فحص المشاركين في الدراجات الهوائية

وتقام الثلاثاء في الصالة الرياضية في نادي الوصل الرياضي الفحوص المجانية للمشاركين المسجلين في منافسات الدراجات الهوائية وتستمر لمدة يومين وينظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع وزارة الصحة، بهدف التأكد من سلامة المشاركين في السباقات وضمان أهليتهم لخوض المنافسات التي تتطلب مجهوداً كبيراً وحماية جميع المشاركين، كما سيتم في الخيمة، استلام أرقام السباق للمشاركين في سباق الدراجات الهوائية يومي 20 و21 ما بين الساعة 11 صباحاً حتى 5 مساء، وسيقام يومي 26 و27 من الساعة 11 صباحاً حتى 5 مساء، في المكان ذاته، الفحص المجاني للمشاركين المسجلين في سباق الجري كما يمكنهم أيضاً، استلام أرقام المشاركة وشريحة قياس التوقيت.

ويقام سباق الدراجات الهوائية لمسافة 75 كيلومتراً على مدار ثلاثة أيام هي 22 و23 و24 أبريل 2021، فيما يقام سباق الجري على مدار يومين، حيث ينطلق سباق 10 كيلومترات، الأربعاء 28 أبريل، فيما يقام سباق 5 كيلومترات الخميس 29 أبريل، على ألا يقل عمر المشارك في جميع الفئات عن 18 عاماً في تاريخ إقامة السباق؛ أي يكون من مواليد 28 أبريل 2003 فما دون.