شكرا لقرائتكم خبر عن "فراخ ومكرونة" على مائدة إفطار لاعبي الزمالك قبل مواجهة الأهلي الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على التنسيق مع الجهاز الطبي والجهاز المعاون بشأن الوجبة الرئيسية التي يتناولها لاعبو الفريق اليوم قبل مواجهة الأهلي المقرر لها التاسعة والنصف مساءً ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من الدوري.

ويتناول لاعبو الزمالك على الإفطار وجبة تحتوى علي فراخ ومكرونة مع بعض الفاكهة الطازجة، على أن يتناول اللاعبون بعض الأطعمة الخفيفة التى تمنح الجسم أملاحا وفيتامينات قبل التحرك من فندق الإقامة استعدادا للمباراة.

من ناحية أخرى، استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، على الدفع بعبد الله جمعة، الظهير الأيسر لفريق الزمالك، في مركز الجناح الأيسر أمام الأهلي، وقرر كارتيرون أن يكون عبد الله جمعة هو البديل للمغربي اشرف بن شرقي في مركز الظهير الأيسر، حيث سيدفع كارتيرون باشرف بن شرقي في التشكيل الأساسي للمباراة، بينما يظل عبد الله جمعة على الدكة كبديلا له وليس في مركز الظهير الأيسر، حيث سيكون مركز الظهير الأيسر للثنائي أحمد فتوح ومحمد عبد الشافي فقط في القمة.

ويحتل الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة، وذلك بعد أن خاض الفارس الأبيض 14 مباراة، فاز في 10 مواجهات، وتعادل في 3 مواجهات، وخسر في لقاء وحيد.

وسجل فريق الزمالك 23 هدفاً كأقوى ثاني هجوم في مسابقة الدوري بعد سموحة صاحب المركز الأول، بينما استقبل مرماه 6 أهداف كثاني أقوى خط دفاع بعد الأهلي.

فيما يحتل فريق الأهلي في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 27 نقطة، وذلك بعد أن خاض الأحمر 11 مباراة، فاز في 8 مواجهات وتعادل في 3 مباريات، وسجل فريق الأهلي 23 هدفاً بالتساوي مع الزمالك، واستقبلت شباكه 5 أهداف.