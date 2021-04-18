شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يريد كارتيرون من قمة الأهلى الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير قطبى الكرة المصرية المتابعة للدورى المصرى مباراة اقمة المحدد لها التاسعة والنصف مساء اليوم، الأحد، بين الأهلى والزمالك على استاد القاهرة الدولى، والمؤجلة من الأسبوع الرابع فى مسابقة الدوري المصري.

ويسعى الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، للفوز فى هذه المباراة لتحقيق 3 أهداف، نرصدها فى التقرير التالى:

مصالحة الجماهير بعد الخروج الأفريقى

يطمح كارتيرون لتحقيق فوز مهم على الأهلى فى قمة الليلة من أجل مصالحة الجماهير بعد الخروج الأفريقى من دورى أبطال أفريقيا، بعدما وضع الفريق الأبيض نفسه فى مأزق والدخول فى حسبة برمة والتى انتهت بعدم التأهل، ما أثار غضب الجماهير التى كانت تطمح فى فوز فريقها باللقب الأفريقى.

تأمين الصدارة

يرغب كارتيرون فى تأمين الصدارة، حيث يحتل الزمالك صدارة ترتيب جدول الدورى برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، فاز في 10 مواجهات وتعادل في 3 وسقط في مباراة، بينما يحتل النادى الأهلى المركز الرابع برصيد 27 نقطة من 11 مباراة فقط، فاز في 7 لقاءات وتعادل في 3 ولم يهزم حتى الآن وفي حال الفوز فى مؤجلاته سيتربع على القمة.