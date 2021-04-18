شكرا لقرائتكم خبر عن "اليد" يضع شرطا لمشاركة قداح مع الزمالك أمام الأهلى غدا.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حمادة عبد البارى، مدير فريق كرة اليد بنادى الزمالك، عن إرسال اتحاد اليد خطاباً إلى نادى الزمالك يفيد بعدم السماح للاعب حسن وليد قداح بالمشاركة فى المباريات قبل العرض على طبيب المنتخب.

وقال عبد البارى، فى تصريح لـ الخليج 365، إن النادى يحترم قرارت الاتحاد، وبالفعل اللاعب لم يشارك فى المباريات حفاظا على إصابته فى الركبة منذ أسبوع، مشيرا إلى أن قرار الاتحاد سليم 100% فى ظل المحافظة على اللاعب استعدادا لمشاركة الفراعنىة فى أولمبياد طوكيو 2021 .



حسن قداح

ويواجه فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره الزمالك، فى التاسعة مساء غد الاثنين، فى لقاء القمة الفاصلة لتحديد بطل دورى المحترفين للموسم المحلى الجديد 2020 / 2021 على صالة حسن مصطفى بمدينة الساس من أكتوبر فى ظل تعادل كلا الفريقين بنتيجة 28 / 28 فى الختام الذى أقيم على نفس الصالة أمس الجمعة، ليتأجل حسم اللقب إلى الفاصلة.

وسمح مسئولو اتحاد اليد لمجلس إدارة ناديى الأهلى والزمالك بحضور قمة فاصلة تحديد بطل دورى المحترفين، فى ظل قرار عدم حضور الجماهير كإجراء أمنى وصحى كإجراء احترازى للحماية من جائحة فيروس كورونا