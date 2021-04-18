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شكرا لقرائتكم خبر عن "اليد" يضع شرطا لمشاركة قداح مع الزمالك أمام الأهلى غدا.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف حمادة عبد البارى، مدير فريق كرة اليد بنادى الزمالك، عن إرسال اتحاد اليد خطاباً إلى نادى الزمالك يفيد بعدم السماح للاعب حسن وليد قداح بالمشاركة فى المباريات قبل العرض على طبيب المنتخب.
وقال عبد البارى، فى تصريح لـ الخليج 365، إن النادى يحترم قرارت الاتحاد، وبالفعل اللاعب لم يشارك فى المباريات حفاظا على إصابته فى الركبة منذ أسبوع، مشيرا إلى أن قرار الاتحاد سليم 100% فى ظل المحافظة على اللاعب استعدادا لمشاركة الفراعنىة فى أولمبياد طوكيو 2021 .
حسن قداح
ويواجه فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره الزمالك، فى التاسعة مساء غد الاثنين، فى لقاء القمة الفاصلة لتحديد بطل دورى المحترفين للموسم المحلى الجديد 2020 / 2021 على صالة حسن مصطفى بمدينة الساس من أكتوبر فى ظل تعادل كلا الفريقين بنتيجة 28 / 28 فى الختام الذى أقيم على نفس الصالة أمس الجمعة، ليتأجل حسم اللقب إلى الفاصلة.
كما تستضيف صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر نهائيات بطولة كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2020/2021 يومى 23 و24 أبريل الجارى.
ويقام الدور قبل النهائى يوم 23 من نفس الشهر الحالى بين الأهلى مع الزهور والزمالك مع هليوبوليس، على أن يقام فى اليوم التالى مباراتى تحديد البطل وتحديد صاحب البرونزية.