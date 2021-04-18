شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يخوض 3 مباريات ودية استعداداً لمواجهة أسوان بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى لطلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، على خوض ثلاث مباريات ودية تبدأ بمواجهة الشمس فى 22 أبريل الجارى، ثم الإنتاج الحربى فى 23 من نفس الشهر، وتختتم الوديات بمواجهة القناة فى 24 من أبريل استعداداً لمواجهة أسوان المقرر لها الأول من مايو المقبل بالجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز على استاد جهاز الرياضة العسكرى فى التاسعة والنصف مساءً، ويستعيد فريق طلائع الجيش جهود مدافعه أحمد علاء المعار من الأهلى فى مباراة أسوان وذلك بعد انتهاء الإيقاف حيث غاب علاء عن مواجهة المصرى البورسعيدى بكأس مصر بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مواجهة الجونة.

ونجح نادى المصرى في التأهل لدور الثمانية من كأس مصر بعد الفوز على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الإسكندرية بدور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

تقدم المصري عن طريق أحمد جمعة فى الدقيقة 28 من ركلة جزاء وتعادل عمرو جمال للطلائع في الدقيقة 60، وأحز أحمد جمعة الهدف الثانى للمصرى في الدقيقة 91 بعد عرضية جميلة من أحمد شديد قناوى، ويضيف أوستن أموتو الهدف الثالث في الدقيقة 106 لينهى آمال الجيش في العودة.

وحقق فريق طلائع الجيش فوزاً غالياً على نظيره الجونة بأربعة أهداف دون رد فى اللقاء الذى أقيم على استاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، سجل أهداف الطلائع إسلام محارب فى الدقيقة 30 وناصر منسى فى الدقيقة 47 وسجل أحمد سمير الهدف الثالث للطلائع فى الدقيقة 48 ، وأضاف الهدف الثانى له والرابع لفريقه فى الدقيقة 81 وأهدر أحمد سمير أيضاً ركلة جزاء تصدى لها أحمد عادل عبد المنعم حارس الجونة.

وبذلك يرتفع رصيد طلائع الجيش للنقطة 17 ليحتل المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري بعدما لعب 18 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.