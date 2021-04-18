شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. نور صابر لاعبة الطائرة: حلمى أكون مهندسة ديكور وبحب عمرو دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة و صالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "نور صابر"، ليبرو فريق الكرة الطائرة بنادى الشمس والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب كما إنها أيضا تمارس ألعاب القوى وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

الرسم.



من نجمك المفضل؟ البانية.من نجمك المفضل؟ ندى وليد ليبرو الأهلى والمنتخب.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

من مطربك المفضل؟

عمرو دياب.

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى أيه؟

مهندسة ديكور.

لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟

لا مش بستخدم العنف.



بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ فى ممثلات كتير بحبهم و لكن عاوزة أكون أنا و ليس مثل أحد.بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ الكاجوال أكتر.

تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟ تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟ مفكرتش فى الموضوع ده قبل كده.

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟