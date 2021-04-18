شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين "سنة أولى قمة" فى الزمالك قبل مواجهة الأهلى الليلة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير الكرة المصرية مباراة القمة الـ121 بين قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، والتى ستجمعهما فى التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولى ضمن مؤجلات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن تشهد مباراة القمة مشاركة وجوه جديدة في صفوف الزمالك لأول مرة، لاسيما وأن تلك المباريات دائمًا تكون بمثابة شهادة ميلاد جديدة لبعض اللاعبين أو تصبح عكس ذلك، ويضم الفارس الأبيض بين صفوفه ثلاثة لاعبين ذكرهم الموقع الرسمى بأنهم "سنة أولى قمة" وهم..

مروان حمدي

تشهد مباراة القمة المقبلة أمام الأهلي الظهور الأول لمروان حمدي مهاجم الفريق القادم للزمالك فى يناير الماضي من نادى المقاصة، ويتطلع اللاعب لإثبات ذاته فى اللقاء المقبل أمام الأهلي.

وكان مروان حمدي قد تألق مع الفريق فى لقاء تونجيث السنغالي بالجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وسجل هدفين فى المباراة التى انتهت بفوز أبناء ميت عقبة برباعية مقابل هدف.

سيف الدين الجزيري

تعد مباراة القمة المرتقبة أمام الأهلي المقرر لها اليوم الأحد هى الأولى للتونسي سيف الدين الجزيري مهاجم القلعة البيضاء بعدما انضم اللاعب للزمالك فى يناير الماضي قادما من المقاولون العرب.

ويأمل سيف الدين الجزيري أن تكون مباراة القمة المقبلة بمثابة شهادة ميلاده له أمام جماهير الزمالك.

حمزة المثلوثي

ستشهد مباراة القمة المقبلة أمام الأهلي التواجد الأول للتونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق، خاصة أن اللاعب انضم للفريق فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية فى صفقة انتقال حر.

ويأمل المثلوثي فى الظهور بمستوى متميز حال مشاركته فى اللقاء المقبل أمام الأهلي في أول ظهور له.