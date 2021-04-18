شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله أنيس يتوّج ببطولة أمريكا المفتوحة لكمال الأجسام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توّج المصرى عبد الله أنيس عبد اللطيف بالمركز الأول فى بطولة أمريكا المفتوحة لكمال الأجسام واللياقة البدنية التى أقيمت مؤخراً فى الولايات المتحدة الأمريكية. وجاء تتويج البطل المصري بهذا الإنجاز الكبير وسط منافسة شرسة مع أكثر من 130 مشاركا من جميع دول العالم وولايات مختلفة في أمريكا.

كما حصد البطل المصري عبد الله أنيس عبداللطيف ثلاث ميدليات ذهبية خلال منافسات البطولة ذاتها وذلك فى إنجاز رائع يُحسب له.

وحصد عبد الله أنيس المركز الأول لبطولة كمال الأجسام للمبتدئين وكذلك المركز الأول لبطولة كمال الأجسام العامة.

وتقام منافسات البطولة تقام على مستوى جميع الولايات الأمريكية، ويشارك فيها متنافسيين من جميع انحاء العالم وتنظمها الجمعية الأمريكية لكمال الأجسام واللياقة البدنية (OCB BODYBUILDING ).

ويشارك فيها متسابقون من جميع أنحاء العالم وأقيمت هذه البطوله في لوس انجلوس و حصد الشاب المصري عبد الله أنيس ثلاث ميدليات ذهبية في المجموعات الثلاث التي شارك بها .



البطل المصري عبدالله انيس عبداللطيف



البطل المصري عبدالله انيس عبداللطيف خلال منافسات البطولة



شهادة تفوق عبدالله انيس عبداللطيف