شكرا لقرائتكم خبر عن حرم الأهلى من لقب السوبر.. ماذ قدم كارتيرون أمام الأحمر قبل القمة 121؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واجه كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، خصمه الأهلى فى 4 مناسبات فاز فى لقاءين وخسر مثلهما، وذلك قبل المواجهة الخامسة أمام المارد الأحمر والمقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد فى القمة 121 ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من مسابقة الدورى المصرى.

وادي دجلة

فاز كارتيرون حينما كان مديرا فنيا لفريق وادى دجلة على الأهلى عام 2016 وسجل الفريق الدجلاوي هدفه الوحيد عن طريق جونيور مابوكو، وخسر الفرنسي أمام المارد الأحمر في الدوري موسم 2016-2017 بنتيجة 1-2 وسجل وقتها كريم نيدفيد ومؤمن زكريا للأهلي، وأحرز مصطفى جلال هدف دجلة.

السوبر المصرى

توج الزمالك بلقب السوبر المحلى تحت قيادة مديره الفني باتريس كارتيرون فى ولايته الأولى على حساب الأهلى بركلات الترجيح، كما فاز كارتيرون على الأهلى بمواجهة الدور الثانى من الموسم الماضى بثلاثة أهداف مقابل هدف، أحرز للزمالك أحمد سيد زيزو ومصطفى محمد وأسامة فيصل، فيما سجل ياسر إبراهيم هدف الأحمر.

ومن المتوقع أن تحمل القمة 121 طابع الندية والإثارة بين القطبين لأن من شأنها أن تحول شكل المنافسة في مسابقة الدوري العام، وتأتي أهميتها في ظل حاجة الفريق الأبيض لمصالحة جماهيره بعد وداع دوري أبطال أفريقيا، فيما يراها الأهلي مباراة مصيرية في رحلة الدفاع عن لقب الدوري العام الذي يحمله عن الموسم الماضي، وفرصة لرد الاعتبار أمام الفرنسي باتريس كارتيرون الذي سبق وتغلب عليه في أخر مواجهتين.

وتعتبر مواجهات القطبين من أقوي الديربيات ليس فقط علي المستوي الأفريقي أو العربي بل علي المستوي العالمي، خصوصا أنه يستحوذ علي اهتمام ضخم إعلاميا وجماهيريا، فالزمالك والأهلي هم أقدم وأقوي أندية الشرق الأوسط وهذه المباريات هي بمثابة بطولة بغض النظر عن مراكز الفريقين خاصة في بطولة الدوري وتكون مليئة بالحماس والإثارة.