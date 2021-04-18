شكرا لقرائتكم خبر عن أغلى 11 لاعبا بالزمالك قبل مواجهة الأهلى فى القمة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، لمواجهة صعبة أمام الأهلي فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع في مسابقة الدوري المصري ، الفارس الأبيض يتصدر ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعد لعب 14 مباراة، بينما يأتي المارد الأحمر في المركز الرابع برصيد 27 نقطة، بعدما لعب 11 مباراة.

ووفقاً للغة المال وطبقاً للإحصائيات الأخيرة، تصدر فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك قائمة أغلى 11 لاعبا فى القلعة البيضاء، بقيمة تسويقية بلغت 2.5 مليون يورو، وذلك قبل اللقاء المرتقب بين قطبى الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

مباراة الأهلى والزمالك من شأنها أن تحول شكل المنافسة فى مسابقة الدوري العام، وتأتى أهميتها فى ظل حاجة الفريق الأبيض لمصالحة جماهيره بعد وداع دوري أبطال أفريقيا، فيما يراها الأهلي مباراة مصيرية في رحلة الدفاع عن لقب الدوري العام الذى يحمله عن الموسم الماضي، وفرصة لرد الاعتبار أمام الفرنسي باتريس كارتيرون الذى سبق وتغلب عليه فى آخر مواجهتين.

القيمة الإجمالية لفريق الزمالك وصلت إلى 19 مليون ونصف تقريباً بعد حصر القيمة التسويقية لجميع اللاعبين.

ونستعرض قائمة أغلى 11 لاعبا فى القلعة البيضاء قبل اللقاء المرتقب.

الزمالك = 19 مليونا و450 ألف يورو

ـ فرجاني ساسي: 2.5 مليون يورو

ـ أشرف بن شرقي: 2 مليون يورو

ـ محمود علاء: مليون ونصف المليون يورو

ـ طارق حامد: مليون و200 ألف يورو

ـ زيزو: مليون و200 ألف يورو

ـ يوسف أوباما: مليون يورو

ـ محمد أبو جبل: 800 ألف يورو

ـ الونش: 800 ألف يورو

ـ أحمد فتوح: 800 ألف يورو

ـ حمزة المثلوثي: 800 ألف يورو

ـ حميد أحداد: 800 ألف يورو