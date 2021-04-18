شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة القمة.. ماذا يفعل موسيمانى فى مواجهات الزمالك قبل موقعة الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مواجهة مرتقبة تجمع قطبى الكرة المصرية الأهلى مع الزمالك فى التاسعة والنصف مساء اليوم باستاد القاهرة الدولى، والمؤجلة من الجولة الرابعة من بطولة الدورى، وينتظرها الملايين من عشاق القطبين في جميع أنحاء العالم.

بيتسو موسيمانى، المدير الفني للأهلى، سبق والتقى مع الزمالك فى عدة مواجهات خلال تدريبه للأهلى، أو قبل توليه المهمة مع الفريق الأحمر، وبالتحديد عندما كان مديرا فنيا لفريق صن داونز الجنوب أفريقى.

قمة الليلة تحمل رقم 6 فى مواجهات موسيمانى أمام الزمالك، حيث سبق والتقى مع الفارس الأبيض فى 5 مواجهات سابقة، منها 4 مع الفريق الجنوب أفريقى، وواحدة مع الأهلى، لم يخسر سوى مواجهة وحيدة فقط، وتوج بالبطولة الأفريقية للمارد الأحمر على حساب الزمالك.

التقى موسيمانى خلال تدريبه لفريق صن داونز مع الزمالك فى 4 مباريات، الأولى كانت عام 2015\2016، وتغلب موسيمانى 2\1، وفى المباراة الثانية بعدها بأيام فاز أيضا 1\0 .

وفى نهائى البطولة تغلب فريق موسيمانى على الأبيض بثلاثة أهداف دون رد، وخسر فى المواجهة الرابعة بهدف نظيف وتوج باللقب الأفريقى.

آخر مواجهة جمعت موسيمانى مع الزمالك خلال تدريبه للفريق الأحمر انتهت بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا التى أقيمت 27 نوفمبر الماضى.