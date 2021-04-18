شكرا لقرائتكم خبر عن 4 عوامل تمنح الزمالك الأفضلية على الأهلى في مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الكرة المصرية التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد، لمتابعة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك على استاد القاهرة الدولى، فى إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع فى مسابقة الدوري المصري.

ويحتل نادى الزمالك صدارة ترتيب جدول الدورى برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، فاز في 10 مواجهات وتعادل في 3 وسقط في مباراة، بينما يحتل النادى الأهلى المركز الرابع برصيد 27 نقطة من 11 مباراة فقط، فاز في 7 لقاءات وتعادل في 3 ولم يهزم حتى الآن.

وهناك 4 عوامل تمنح الزمالك الأفضلية قبل مواجهة الأهلى نستعرضها في التقرير التالى..

رد اعتبار نهائي القرن

تعد خسارة الزمالك لنهائي القرن الأفريقي أمام الأهلي، دافعا وحافزا للزمالك من أجل الثأر والرد على هزيمة نوفمبر الماضي والتطلع لتحقيق الانتصار في قمة الأحد في أول مباراة تجمع الطرفين عقب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تفوق كارتيرون

يعد تواجد كارتيرون حافزا كبيا لجماهير الزمالك بعد تفوقه على الأهلي في مباراتي القمة الموسم الماضي، وهو الأمر الذى يدعو نجوم الأبيض بالثقة في إسعاد جماهيرهم وتحقيق الفوز على فريق الأحمر.

جنش تميمة الحظ

يعد محمود جنش حارس الزمالك تميمة حظ للأبيض، حيث لم يخسر مطلقا أمام الأهلي خلال 4 مواجهات حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في لقاء وحيد واستقبلت شباكه هدفا واحدا من ركلة جزاء.

غيابات الأهلي

ضربت الغيابات صفوف الأهلي قبل مباراة القمة، والتى حمست لاعبي الزمالك من أجل تحقيق الانتصار، في الوقت الذي سيكون الدافع حاضر لدى من سيشارك في تشكيلة الفريق الأحمر من أجل اثبات الذات وتعويض غياب العناصر الأساسية ومحاولة خطف الأضواء.