شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أهلاوية يترقبون الظهور الأول فى مباريات القمة ضد الزمالك الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفريق الكروى الأول بالنادي الأهلي لمواجهة غريمه التقليدى الزمالك فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الأحد، فى المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وهي المواجهة التي من المتوقع أن تشهد مشاركة عدد من لاعبي الأهلي لأول مرة يخوضون مباريات القمة لتكون القمة 121 هى سنة أولى قمة.

وهناك أكثر من لاعب لم يسبق لهم المشاركة في مباريات القمة ، وتعد مباراة الليلة هي الظهور المتوقع الأول لهم في ديربي القاهرة، أحد أقوى الديربيات فى أفريقيا والشرق والأوسط، واللاعبون المتوقع تسجيل الظهور الأول لهم فى مواجهات القمة هم:

بدر بانون:

يترقب المغربي بدر بانون المشاركة الأولى في لقاءات القمة اليوم، بعدما انضم للأهلي الموسم الحالي ولم يشارك فى أى لقاءات قمة سابقة، ويترقب الظهور الأول في الديربي العربي الأشهر.

والتر بواليا:

يمني الكونغولي والتر بواليا النفس فى الحصول على فرصة المشاركة بمباراة القمة لتسجيل الظهور الأول بلقاءات القمة، باعتباره انضم فى يناير الماضي، ولم يسبق له المشاركة بأى مباراة ضد الزمالك.

أحمد رمضان:

لم يسبق لأحمد رمضان بيكهام المشاركة فى لقاءات قمة مع الأهلي قبل رحيله عن الجزيرة، ولكن يترقب اللاعب المشاركة الأولى ضد الزمالك فى القمة 121 باعتبار الأقرب لقيادة الجبهة اليمنى.

محمد شريف:

وينتظر محمد شريف، لاعب الأهلي، المشاركة الأولى فى لقاءات القمة ضد الزمالك باعتباره الأقرب لقيادة هجوم الأهلي فى القمة 121، حيث لم يسبق له المشاركة فى لقاءات سابقة لديربي القاهرة.

أكرم توفيق:

حال مشاركة أكرم توفيق فى القمة 121 سيسجل المشاركة الأولى في القمة، لاسيما أنه لم يسبق له الظهور مع الأهلي فى أى لقاءات قمة قبل الرحيل عن القلعة الحمراء.

صلاح محسن:

رغم تواجده فى صفوف الأهلي من قبل لكنه لم يسبق لصلاح محسن المشاركة فى لقاءات القمة، وينتظر أن يكون له دور فى القمة 121 لتكون الظهور الرسمي الأول له في ديربي القاهرة.

علي لطفي:

تواجد على لطفي أكثر من مرة فى قائمة لقاءات القمة، ولكنه لم ينل شرف المشاركة في لقاءات القمة، ويترقب الظهور الأول فى القمة 121 بعد تأكد غياب محمد الشناوي عن القمة بسبب إصابته بفيروس كورونا.

طاهر محمد طاهر:

تعد مباراة القمة 121 هى المواجهة المرتقبة الأولى لطاهر محمد طاهر بعدما انضم للمارد الأحمر بداية الموسم الحالي قادما من المقاولون العرب، ويمنى النفس فى المشاركة فى قمة الزمالك الليلة.

ناصر ماهر:

لم يسبق لناصر ماهر المشاركة في لقاءات القمة، رغم أنه انضم لقائمة لقاءات القمة من قبل ولكنه لم ينل فرصة المشاركة في هذه المواجهات، ويترقب الحصول على فرصة في موقعة الأحد.