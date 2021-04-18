اخبار الرياضه

9 أهلاوية يترقبون الظهور الأول فى مباريات القمة ضد الزمالك الليلة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أهلاوية يترقبون الظهور الأول فى مباريات القمة ضد الزمالك الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفريق الكروى الأول بالنادي الأهلي لمواجهة غريمه التقليدى الزمالك فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الأحد، فى المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وهي المواجهة التي من المتوقع أن تشهد مشاركة عدد من لاعبي الأهلي لأول مرة يخوضون مباريات القمة لتكون القمة 121 هى سنة أولى قمة.

وهناك أكثر من لاعب لم يسبق لهم المشاركة في مباريات القمة ، وتعد مباراة الليلة هي الظهور المتوقع الأول لهم في ديربي القاهرة، أحد أقوى الديربيات فى أفريقيا والشرق والأوسط، واللاعبون المتوقع تسجيل الظهور الأول لهم فى مواجهات القمة هم:

 

بدر بانون:

يترقب المغربي بدر بانون المشاركة الأولى في لقاءات القمة اليوم، بعدما انضم للأهلي الموسم الحالي ولم يشارك فى أى لقاءات قمة سابقة، ويترقب الظهور الأول في الديربي العربي الأشهر.

20210310100216216.jpg

 

والتر بواليا:

يمني الكونغولي والتر بواليا النفس فى الحصول على فرصة المشاركة بمباراة القمة لتسجيل الظهور الأول بلقاءات القمة، باعتباره انضم فى يناير الماضي، ولم يسبق له المشاركة بأى مباراة ضد الزمالك.

2d2de40086.jpg

 

أحمد رمضان:

لم يسبق لأحمد رمضان بيكهام المشاركة فى لقاءات قمة مع الأهلي قبل رحيله عن الجزيرة، ولكن يترقب اللاعب المشاركة الأولى ضد الزمالك فى القمة 121 باعتبار الأقرب لقيادة الجبهة اليمنى.

8f0cd6d692.jpg

 

محمد شريف:

وينتظر محمد شريف، لاعب الأهلي، المشاركة الأولى فى لقاءات القمة ضد الزمالك باعتباره الأقرب لقيادة هجوم الأهلي فى القمة 121، حيث لم يسبق له المشاركة فى لقاءات سابقة لديربي القاهرة.

eaece3a984.jpg

 

أكرم توفيق:

حال مشاركة أكرم توفيق فى القمة 121 سيسجل المشاركة الأولى في القمة، لاسيما أنه لم يسبق له الظهور مع الأهلي فى أى لقاءات قمة قبل الرحيل عن القلعة الحمراء.

8b15d046d3.jpg

 

صلاح محسن:

رغم تواجده فى صفوف الأهلي من قبل لكنه لم يسبق لصلاح محسن المشاركة فى لقاءات القمة، وينتظر أن يكون له دور فى القمة 121 لتكون الظهور الرسمي الأول له في ديربي القاهرة.

14953a21f1.jpg

 

علي لطفي:

تواجد على لطفي أكثر من مرة فى قائمة لقاءات القمة، ولكنه لم ينل شرف المشاركة في لقاءات القمة، ويترقب الظهور الأول فى القمة 121 بعد تأكد غياب محمد الشناوي عن القمة بسبب إصابته بفيروس .

29a9e19f76.jpg

 

طاهر محمد طاهر:

تعد مباراة القمة 121 هى المواجهة المرتقبة الأولى لطاهر محمد طاهر بعدما انضم للمارد الأحمر بداية الموسم الحالي قادما من المقاولون العرب، ويمنى النفس فى المشاركة فى قمة الزمالك الليلة.

0a66e3dcf0.jpg

 

ناصر ماهر:

لم يسبق لناصر ماهر المشاركة في لقاءات القمة، رغم أنه انضم لقائمة لقاءات القمة من قبل ولكنه لم ينل فرصة المشاركة في هذه المواجهات، ويترقب الحصول على فرصة في موقعة الأحد.

af3fec80e5.jpg

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا