شكرا لقرائتكم خبر عن القفاز الذهبي.. نادر السيد متخصص "ضربات الجزاء" وحامي حمى القطبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من حراس المرمى الذين وضعوا بصمات مضيئة في عالم كرة القدم المصرية، ورغم رحيل البعض منهم أو اعتزاله الكرة، إلا أن أسمائهم تظل راسخة وصامدة في أرشيف الكرة المصرية، بفضل إسهاماتهم في الذود عن مرماهم والاستبسال في تقديم أفضل مستوى فني لديهم، وهو ما يقودنا إلى تسليط الضوء على أصحاب القفاز الذهبي في تاريخ الرياضة اليوم.

نتحدث اليوم عن نادر السيد الذي يُعد أحد أبرز حراس المرمى في تاريخ الكرة المصرية وحقق نجاحات رائعة سيذكرها التاريخ طويلاً ولعب نادر السيد للقطبين الأهلي والزمالك وحصد البطولات مع الناديين.

نادر السيد من مواليد 31 ديسمبر 1972، قرية كفر الصلاحات، مركز بني عبيد، الدقهلية، مصر).

لعب للأهلي والزمالك وخاض تجربة إحتراف في بلجيكا واليونان، كما لعب لأندية جولدي والمصري والاتحاد السكندري وانتهت مسيرته في نادي إنبي.

شارك مع منتخب مصر في أكثر من 100 مباراة ، واشتهر بمهارته في التصدي لركلات الجزاء وحاز على العديد من البطولات المحلية والإقليمية ولكن تظل بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 1998 ببوركينافاسو هي الأبرز في مسيرته الكروية.

ومن أهم الألقاب التى حققها نادر السيد مع منتخب مصر ، كأس الأمم الأفريقية 1998، وكأس العرب 1992 وبطولة أفريقيا للشباب 1991

وحصد مع الزمالك عدة بطولات ، كلاً من ، كأس أفريقيا للأندية البطلة 1993 وكأس أفريقيا للأندية البطلة 1996 وكأس السوبر الأفريقي 1994 و كأس السوبر الأفريقي 1997 والدوري المصري الممتاز 1991–92 والدوري المصري الممتاز 1992–93 وكاس الافرواسيوية 1996 1997

وحصد مع الأهلي، دوري أبطال أفريقيا عامي 2005 و2006 ، والدوري المصري الممتاز 2005–06 وكأس مصر لكرة القدم 2005–06 وكأس السوبر المصري 2005–06 وكأس السوبر الأفريقي 2005

وحصل نادر السيد على العديد من الألقاب الفردية ، هي ، أفضل حارس مرمى في كأس الأمم الأفريقية في بطولتي 1998 و2000 وأفضل حارس مرمى في بطولة أفريقيا للشباب 1991 وأفضل حارس مرمى عربي 1992 و أفضل حارس مرمى مصري 1992-1998