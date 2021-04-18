شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يتعرض لحادث سير على طريق الإسكندرية الصحراوى أثناء توجهه للبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لحادث بسيارته خلال توجهه إلى البحيرة لمتابعة سير العمل فى الأندية ومراكز الشباب ضمن متابعته وزياراته للمنشآت الرياضية.

وانقلبت السيارة ، التى كان يقودها السائق فى الطريق الصحراوى، بحسب بيان لوزارة الشباب والرياضة، وتم نقل الوزير إلى مستشفى دار الفؤاد لتحديد حالته الصحية، ومدى الإصابات التى تعرض لها.

ويخضع أشرف صبحى لفحوصات طبية فور وصوله المستشفى للاطمئنان على حالته على أن يغادر المستشفى فور الاطمئنان على حالته.

وكان وزير الرياضة قد أجرى زيارة أمس للمركز الأولمبى لتدريب المنتخبات الوطنية، وعقد جلسات مع اللاعبين والمنتخبات المختلفة، فى إطار الاستعداد للمشاركة فى أولمبياد طوكيو.

وتعرف وزير الشباب والرياضة خلال جولته التفقدية على متطلبات كافة المنتخبات واللاعبين، وحثهم على بذل المزيد من الجهد، مؤكداً ان القيادة السياسية تتابع عن كثب كافة اللاعبين فى كافة أنحاء العالم وتسعى لتكريمهم بعد تحقيق البطولات والميداليات.