بث مباشر | مشاهدة مباراة النجم والصفاقسي في الدوري التونسي «كورة لايف»

مشاهدة بث مباشر كورة لايف مباراة النجم والصفاقسي في الدوري التونسي، ضمن مباريات اليوم الأحد 18-4-2021، لحساب الجولة 19.

يخوض النادي الصفاقسي مباراة الكلاسيكو أمام النجم على ملعب الطيب المهيري، بعد مناوشات مع الاتحاد التونسي لكرة القدم، بسبب تزامن موعد المباراة مع موعد سفره لمواجهة ساليتاس البوركينابي في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ورفض الاتحاد التونسي لكرة القدم طلب الصفاقسي بتأجيل مواجهته أمام النجم، لتقرر إدارة السي أس أس السفر إلى بنين حيث المكان الذي يستضيف مواجهته أمام ساليتاس، بسبب إرتباط الفريق بالحجوزات لتذاكر الطيران، وفندق الإقامة.

وسيلعب الصفاقسي أمام النجم اليوم بفريق الرديف، بدلًا من الانسحاب من أجل تجنب خصم النقاط، وسيحاول الخروج بأقل الاضرار للحفاظ على هيبته ومكانته في الدوري التونسي.

ويتواجد الصفاقسي في المركز الرابع بجدول الترتيب، وفي رصيده 34 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الثالث “اتحاد بن قردان” الذي لعب 3 مباريات زائدة.

على الجهة المقابلة، يتطلع النجم إلى استغلال ظروف الصفاقسي من أجل إنتزاع الثلاث نقاط، لتعويض الخسارة الثقيلة أمام “الاتحاد المنستيري” في الجولة الماضية بنتيجة (3-1).

وتعد مواجهة النجم والصفاقسي اليوم هي الثالثة في أقل من أشهر، حيث تقابل الفريقين مرتين في دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية هذا الموسم، وانتهت المباراتين دون غالب ولا مغلوب (نتيجة الذهاب 0-0)، نتيجة الإياب (2-2).

بث مباشر النجم والصفاقسي

تنقل مباراة النجم والصفاقسي على قناة الوطنية التونسية 1، بصوت المعلق الرياضي التونسي “حافظ بن عامر”، كما تذاع على قناة الكأس القطرية 2، بصوت المعلق القطري “محمد السعدي”.

ويدير لقاء النجم والصفاقسي الحكم التونسي “أسامة بن اسحاق”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، 13:30 بتوقيت تونس، 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية

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