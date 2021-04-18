بث مباشر | مشاهدة مباراة آرسنال وفولهام في الدوري الإنجليزي «يلا شوت»

مشاهدة بث مباشر يلا شوت مباراة آرسنال وفولهام في الدوري الانجليزي، ضمن مباريات اليوم الاحد 18-4-2021، لحساب الجولة 32.

أصبح آرسنال مهددًا بعدم التواجد في البطولات الأوروبية الموسم المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ 1995/1996، حيث يقبع في المركز التاسع بجدول الترتيب، وبفارق 7 نقاط عن المركز السابع المؤهل إلى الدوري الأوروبي، و10 نقاط عن المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وأكمل آرسنال 11 مباراة في الدوري الانجليزي، دون تحقيق انتصارين متتاليين، وسيبحث اليوم عن تحطيم هذا الرقم السلبي بالفوز على ضيفه فولهام في ديربي لندن، بعد فوزه في الجولة الماضية على شيفيلد يونايتد.

في المقابل، تعرض نادي فولهام لأربع هزائم متتالية في الدوري الانجليزي، الأمر الذي يجعله مهددًا بالدخول في أطول سلسلة هزائم متتالية منذ هبوطه في موسم 2018/2019، إذا خسر أمام آرسنال اليوم.

ويتواجد فولهام في منطقة الهبوط وبالتحديد المركز الـ18 وفي رصيده 26 نقطة، ويفصله 7 نقاط عن أولى مراكز منطقة الأمان التي يتواجد فيها فريق “بيرنلي”.

بث مباشر آرسنال وفولهام

وتنقل آرسنال وفولهام وفولهام على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1، بصوت المعلق الرياضي القطري “باسم الزير”، كما تذاع على قناة سكاي سبورتس بريميرليج.

ويدير لقاء آرسنال وفولهام الحكم الإنجليزي “كريج باوسون”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية.

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