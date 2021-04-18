بث مباشر | مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلانتا في الدوري الإيطالي «يلا شوت»

مشاهدة بث مباشر يلا شوت مباراة يوفنتوس وأتلانتا في الدوري الايطالي، ضمن مباريات اليوم الأحد 18-4-2021، لحساب الجولة 31.

يستقبل نادي أتلانتا فريق يوفنتوس على ملعب جيويس، في مباراة نارية وحاسمة بمشوار الفريقين نحو حجز بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ومن المؤكد أن يوفنتوس لم يكن يتخيل نفسه خارج السباق على لقب الدوري الايطالي بعد الجولة 30، ولكن هذا ما حدث بالفعل، حيث يفصله 12 نقطة عن المتصدر “الانتر”، ونقطة عن الوصيف “ميلان”، ونقطة ايضًا عن خصمه اليوم أتلانتا الذي يقبع في المركز الرابع.

ليس هذا فحسب بل أصبح يوفنتوس مهددًا بالخروج من المربع الذهبي، وكذلك الأمر بالنسبة إلى فريق أتلانتا، في ظل المنافسة الشرسة من قبل “نابولي” الذي يحتل المركز الخامس برصيد 59 نقطة.

واستبعد مدرب يوفنتوس، نجم الفريق، الأسطورة “كريستيانو رونالدو” من مواجهة أتلانتا اليوم، بسبب معاناته من مشكلة عضلية تعرض لها في المباراة الماضية أمام جنوى، مؤكدًا اعتماده بشكلٍ أساسي على الارجنتيني باولو ديبالا.

وعلى مستوى الأرقام، أقترب أتلانتا من تكرار تفوقه للموسم الثالث تواليًا على يوفنتوس، من حيث تسجيل الأهداف، حيث أحرز لاعبو القديسين 71 هدفًا كأقوى خط هجوم في الدوري الايطالي حتى الآن، مقابل 61 هدفًا للبيانكونيري.

بث مباشر يوفنتوس وأتلانتا

تنقل مباراة يوفنتوس وأتلانتا على قناة بي إن سبورتس 3، بصوت المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي”، كما تذاع على قناة بريمير سبورتس 2 الآيرلندية.

ويدير لقاء يوفنتوس وأتلانتا الحكم الإيطالي “دانيلي أورساتو”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت الإمارات.

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