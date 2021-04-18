الامارات | غيابات الأهلي "تضغط" الزمالك في القمة المنتظرة

شكرا لقرائتكم خبر عن غيابات الأهلي "تضغط" الزمالك في القمة المنتظرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبحث الزمالك استغلال الغيابات الكثيرة التي يعاني منها غريمه التقليدي الأهلي وتحقيق الفوز في المباراة التي ستجمع الفريقين عند الساعة 23:30 مساءً بتوقيت الإمارات، في خطوة هامة للفارس الأبيض للاستمرار في صدارة الدوري المصري التي يتواجد فيها حالياً برصيد 33 نقطة.



ويغيب عن الزمالك لاعبين فقط وهم إمام عاشور وأحمد عيد، بسبب الإيقاف في حين لم يتأكد بشكل قاطع مشاركة الظهير الأيسر عبدالله جمعة، الذي عانى من إصابة عضلية اليومين الماضيين، بينما يغيب عن الأهلي 11 لاعبا، وهو ما يضع الزمالك في ضغط من أجل استغلال الموقف والفوز بالمباراة والثأر من أخر مباراة جمعت الفريقين في نهائي دوري أبطال إفريقيا التي فاز بها الأهلي 2-1.



ومن المتوقع أن يخوض فريق الزمالك المباراة اليوم بتشكيل شبه متكامل على عكس غريمه التقليدي، وتتكون قائمة الأبيض من جنش في حراسة المرمى، وأحمد فتوح، ومحمود الونش، ومحمود علاء، وحازم إمام في خط الدفاع، وفي الوسط فرجاني ساسي، وطارق حامد، وأشرف بنشرقي، ويوسف أوباما، وشيكابالا، وفي الهجوم مروان حمدي.

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