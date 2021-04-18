شكرا لقرائتكم خبر عن مدير طوارئ «دار الفؤاد» يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لوزير الرياضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة صباح اليوم لحادث سير على طريق مصر- الإسكندرية الصحراوى، وذلك خلال توجهه إلى محافظة البحيرة لجولة تفقدية لافتتاح عدد من المنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظة.

أوضحت الوزارة في بيان صحفى أن السيد الوزير لديه بعض الكدمات السطحية ومن المتوقع خروج سيادته اليوم من المستشفي بعد عمل الإسعافات الأولية اللازمة

وفور علمه بالخبر توجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، الذي كان في استقبال الدكتور أشرف صبحى بمدينة وادى النطرون، إلى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية.

ومن جانبة أكد الدكتور هاني مورو مدير الطوارئ بمستشفى دار الفؤاد أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لديه بعض الكدمات السطحية، مؤكدا أن الحالة بشكل عام مستقرة ومطمئنة.