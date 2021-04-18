شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس جلسة شيكابالا مع لاعبي الزمالك قبل القمة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص محمود عبدالرازق شيكابالا، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة تحفيزية مع لاعبي الفريق، قبل ساعات من مباراة الأهلي.
ويلتقي الزمالك مع الأهلي، في التاسعة والنصف من مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الممتاز.
وطالب شيكابالا اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز على الأهلي والظهور بمستوى مميز، مؤكدًا لهم أن الجماهير لن تقبل منهم سوى الفوز فقط.
كما طالب الفهد الأسمر اللاعبين بضرورة ألا يشغلوا أنفسهم بأي شيء يقال في مواقع التواصل الاجتماعي وأن يكون تركيزهم داخل المستطيل الأخضر فقط.
ويدخل الزمالك مباراة القمة وهو يحتل صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 33 نقطة جمعها من الفوز في 10 مباريات وتعادل في 3 لقاءات وتعرض للهزيمة في مباراة واحدة أمام غزل المحلة، أحرز لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 6 أهداف، ولديه 4 مباريات مؤجلة.
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