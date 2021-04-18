شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس جلسة شيكابالا مع لاعبي الزمالك قبل القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص محمود عبدالرازق شيكابالا، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة تحفيزية مع لاعبي الفريق، قبل ساعات من مباراة الأهلي.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي، في التاسعة والنصف من مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الممتاز.

وطالب شيكابالا اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز على الأهلي والظهور بمستوى مميز، مؤكدًا لهم أن الجماهير لن تقبل منهم سوى الفوز فقط.

كما طالب الفهد الأسمر اللاعبين بضرورة ألا يشغلوا أنفسهم بأي شيء يقال في مواقع التواصل الاجتماعي وأن يكون تركيزهم داخل المستطيل الأخضر فقط.

ويدخل الزمالك مباراة القمة وهو يحتل صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 33 نقطة جمعها من الفوز في 10 مباريات وتعادل في 3 لقاءات وتعرض للهزيمة في مباراة واحدة أمام غزل المحلة، أحرز لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 6 أهداف، ولديه 4 مباريات مؤجلة.