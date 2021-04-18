شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتفوق على الزمالك في مواجهات «رمضان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الزمالك في التاسعة والنصف من مساء اليوم الأحد، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع من منافسات بطولة الدوري العام في قمة رمضانية مثيرة على أرضية استاد القاهرة.

وتحمل مواجهة اليوم رقم 15 للفريقين في شهر رمضان المبارك بعدما التقى الفريقان من قبل في 14 مباراة سابقة.

نجح الأهلي في تحقيق الفوز في 7 مناسبات، وكان التعادل حاضرا في 4 مباريات، فيما حقق الزمالك الفوز في 3 مناسبات.

تمكن لاعبو الأهلي في زيارة شباك الزمالك في مواجهات الشهر الفضيل في 22 مناسبة، وكان وجيه مصطفى لاعب الأهلي الأسبق، صاحب أول أهداف القلعة الحمراء في «ديربي رمضان» فيما كان محمد أبوتريكة، صاحب آخر أهداف الأهلي في شباك الزمالك خلال الشهر الفضيل.

ويعد محمد أبوتريكة نجم الأهلي والكرة المصرية هداف لقاءات الفريقين في شهر رمضان، بعدما تمكن من تسجيل 6 أهداف.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا اليوم على نظيره فريق الزمالك في «ديربي القاهرة»، والذي يقام في شهر رمضان، بعد غياب قرابة 8 أعوام، لم يلتق خلالها الفريقان في شهر رمضان.