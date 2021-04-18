شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات رادعة على لاعبي الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، توقيع عقوبات مالية على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد الخروج من دور الـ16 من مسابقة كأس مصر، بالخسارة من وادي دجلة بهدف نظيف.
وجاء قرار رئيس زعيم الثغر، بالاتفاق مع الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، بعد ظهور اللاعبين بمستوى متواضع خلال مباراة وادي دجلة الأخيرة، خاصة أنه كان يطمح في أن ينافس على لقب بطولة الكأس.
كما قرر محمد مصيلحي، توقيع عقوبات إضافية على الثنائي الجامايكي المدافع دايمون لوي والمهاجم روماريو وليامز، وذلك بسبب خروجهما عن النص خلال معسكر مباراة دجلة، الأمر الذي جعل الجهاز الفني يقرر استبعادهم من التشكيل الأساسي.
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