شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات رادعة على لاعبي الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، توقيع عقوبات مالية على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد الخروج من دور الـ16 من مسابقة كأس مصر، بالخسارة من وادي دجلة بهدف نظيف.

وجاء قرار رئيس زعيم الثغر، بالاتفاق مع الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، بعد ظهور اللاعبين بمستوى متواضع خلال مباراة وادي دجلة الأخيرة، خاصة أنه كان يطمح في أن ينافس على لقب بطولة الكأس.

كما قرر محمد مصيلحي، توقيع عقوبات إضافية على الثنائي الجامايكي المدافع دايمون لوي والمهاجم روماريو وليامز، وذلك بسبب خروجهما عن النص خلال معسكر مباراة دجلة، الأمر الذي جعل الجهاز الفني يقرر استبعادهم من التشكيل الأساسي.