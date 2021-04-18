شكرا لقرائتكم خبر عن القمة المصرية والدوري الإسباني والإنجليزي .. موعد مباريات اليوم والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام اليوم الأحد 18-4-2021 العديد من المباريات الهامة حول العالم في الدوريات الإنجليزي والإسباني والإيطالي، ونصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بالإضافة إلى قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك.

ونستعرض خلال السطور التالية أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

الدوري الإنجليزي

آرسنال ضد فولهام الثانية والنصف عصرا وتنقل عبر قناة بين سبورت 1 بريميم

مانشستر يونايتد ضد بيرنلي في الخامسة مساءا وتنقل عبر قناة بين سبورت 1 بريميم

الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد ضد إيبار في الرابعة والربع عصرا وتنقل عبر قناة بيت سبورت 1

خيتافي ضد ريال مدريد التاسعة مساءا عبر قناة بين سبورت 1

الدوري الإيطالي

ميلان ضد جنوى في الثانية عشر والنصف ظهرا وتنقل عبر قناة بين سبورت 3

أتالانتا ضد يوفنتوس في الثالثة عصرا عبر قناة بين سبورت 3

نابولي ضد إنتر ميلان في التاسعة إلا الربع مساءا وتنقل عبر قناة بين سبورت 3

نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

ليستر سيتي ضد ساوثهامبتون في السابعة والنصف مساءا وتنقل عبر قناة بين سبورت 2 بريميم

الدوري المصري

الزمالك ضد الأهلي في التاسعة والنصف مساءا وتنقل عبر قنوات اون تايم سبورت

تنقل المباراة على شبكة قنوات أون سبورت المباراة عبر قناة أون تايم سبورت بشكل حصري ON TIME SPORT1 .ومن المفترض أن تخصص هذه الشبكة المصري ستديو تحليلي كبير قبل لقاء القمة لمنافشة أبرز النقاط في الفريقين.