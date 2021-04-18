شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تكشف آخر تفاصيل حالة أشرف صبحي بعد تعرضه لحادث سير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لحادث سير أثناء توجهه إلى محافظة البحيرة، في إطار تفقده لبعض المنشآت الرياضية بالمحافظة.

وأكد الدكتور محمد فوزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الوزير بصحة جيدة وتعرض لحادث سير أثناء توجهه إلى محافظة البحيرة بسبب اختلال عجلة القيادة في يد سائق السيارة، وتم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد بـ 6 أكتوبر لعمل الفحوصات الطبية اللازمة والاطمئنان على حالته الصحية.