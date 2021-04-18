شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يعلن عزل فالفيردي وغيابه عن مواجهة خيتافي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني غياب نجم خط وسطه فيدي فالفيردي عن مواجهة الفريق أمام خيتافي بسبب عزله بعدما كان على اتصال مباشر مع شخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

ويواجه ريال مدريد نظيره خيتافي في التاسعة مساء اليوم الأحد، على ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليجا».

وأصدر ريال مدريد بيان عبر موقعه الرسمي قال خلاله: «يعلن نادي ريال مدريد لكرة القدم أن لاعبنا فيدي فالفيردي عزل نفسه منذ يوم أمس السبت، 17 أبريل، بعد أن كان على اتصال مباشر مع شخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، على الرغم من أن اللاعب أعطى نتيجة سلبية في جميع الاختبارات التي أجريت له.. لن يكون فيدي فالفيردي متاحاً اليوم للمباراة ضد خيتافي».

وينضم فالفيردي إلى قائمة اللاعبين الغائبين من ريال مدريد عن مواجهة خيتافي بجانب كل من سيرجيو راموس المصاب، وفاران الغائب بسبب كورونا وفي انتظار نتيجة أخر مسحة، وكارفخال الذي يتدرب منذ يومين بمفرده، بالإضافة إلى تأكد غياب كاسيميرو بعد تعرضه للطرد في الكلاسيكو، وناتشو لتراكم البطاقات الصفراء.

ويسعى ريال مدريد برصيد 66 نقطة لخطف نقاط المباراة الثلاث من خيتافي صاحب الـ 30 نقطة، حتى يستمر في مطاردة أتلتيكو مدريد المتربع على صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة.