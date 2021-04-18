شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عبد الحميد: أُفضل مشاركة شيكابالا عن زيزو.. وعلي لطفي كلمة السر في القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد تامر عبدالحميد لاعب منتخب مصر والزمالك السابق، على صعوبة مباراة القمة أمام الأهلي.

ويلتقي الأهلي مع نظيره الزمالك في التاسعة والنصف من مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة لمسابفة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وقال تامر: مباراة لا تخضع لمقاييس، العطاء داخل الملعب والتوفيق هو المقياس الوحيد، كل فريق يدخل بظروف مختلفة.

وأردف: الأهلي ظروفه أصعب من الزمالك وسط كم كبير من الغيابات مثل الشناوي ومعلول وحمدي فتحي وأجايي القادرين على صناعة الفارق حال مشاركتهم.

وتابع: على لطفي صاحب المهمة الأصعب، بيكهام قادر على تعويض محمد هاني، وأيمن أشرف الجوكر وحلال العقد وقادر على المشاركة في كل الخطط والمراكز الدفاعية.

وأكمل: كذلك رامي ربيعة قادر على سد فراغ ياسر إبراهيم.

وتابع: وسط الملعب ليس به مشاكل، لكن التأثير الأكبر سيكون بالجزء الهجومي من الصعب تعويض جونيور أجايي.

وقال تامر عبدالحميد عن رأيه في تشكيل الزمالك: أفضل البدء بشيكابالا بدلا من زيزو، لأنه الأجهز ولديه خبرات.

وأضاف: زيزو ليس في أفضل حالاته الفنية وهناك ضغوط جماهيرية عليه وعقله ليس بالملعب ومهتم بالسوشيال ميديا أكثر.

وأكمل: مروان حمدي هو الأفضل بالنسبة لكارتيرون، سيحاول الضغط وهز دفاع الأهلي، واللعب على الأخطاء الفردية.

وأتم: كارتيرون كعبه عالي على النادي الأهلي ويقود المباريات بشكل أفضل من ممتاز.