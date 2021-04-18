شكرا لقرائتكم خبر عن معتز إينو : مباراة القمة شهادة ميلاد.. والأهلي بمن حضر بعد غياب الشناوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد معتز إينو نجم الأهلي والزمالك السابق، أن مباريات القمة التي تقام في مثل هذه الظروف الصعبة تصنع النجوم من الفريقين.

وأضاف إينو في تصريحات تليفزيونية: «نتمنى أن تخرج المباراة بدون إصابات في صفوف الفريقين وأن يقدما عرضا يليق بسمعة الكرة المصرية».

وقال إن الغيابات في الأهلي قبل مواجهة الزمالك مؤثرة للغاية خصوصا مع غياب محمد الشناوي الحارس الأهم في مصر وأفريقيا حاليا، لكن يبقى شعار الأهلي بمن حضر وبالتأكيد البديل على لطفي سيكون على نفس درجة الكفاءة في مواجهة مثل مواجهة اليوم.

وأكمل إينو: «بالتأكيد الجهاز الفني لديه البدائل والحلول لكل الغيابات التي يعاني منها الفريق.. كما أن الكثير من البدائل التي تشارك بشكل مفاجئ وتضعها الظروف في مباريات مهمة مثل مباريات الزمالك؛ يكون أمامها فرصة لكتابة شهادة ميلاد في هذا الحدث الكبير».