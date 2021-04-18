شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أندية تفاوض شركة متخصصة بالحماية الإلكترونية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

كشف تقرير عن بدء 6 أندية بالدوري الإنجليزي الممتاز محادثات مع شركة «Respondology» الأمريكية من أجل توفير خدمة إلكترونية لحماية لاعبيها وكادرها من الأذى الذي يتعرضون له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أظهر اتحاد الكرة والأندية الستة التي لم يكشف عنها اهتماماً بالخدمة التي تقدمها الشركة لحماية لاعبيها من العنصرية والشتائم، بعد مقاطعة أندية برمنجهام وسوانسي ورينجرز لتويتر في الأسابيع القليلة الماضية كردة فعل على عدم تحرك القائمين عليها ضد المتنمرين.

وستعمل الشركة الأمريكية على إخفاء الكلمات البذيئة أو العنصرية بدلاً من حذفها كي لا تترك أثراً في نفسية اللاعب في فيسبوك وإنستجرام وتيك توك ويوتيوب باستثناء تويتر. وتتعاون الشركة مع سباقات ناسكار وفرق في دوري السلة للمحترفين ودوري البيسبول وكرة القدم الأمريكية.

وكان هندرسون كابتن ليفربول حامل اللقب أعلن تسليم حسابه الرسمي في تويتر لشركة خيرية مناهضة للتنمر وذلك لجذب الأنظار للقضية، وعلق: «سئمت من رؤية أناس أعرفهم وآخرين لا أعرفهم وهم يتعرضون للتنمر الإلكتروني، يجب أن يتوقف هذا، فكرت جيداً قبل تسليم حسابي لشركة سايبرميل وأفكر حالياً في غلق جميع حساباتي في السوشيال ميديا وأحيي قيام تيري هنري بهذه الخطوة».